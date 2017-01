Jeune espoir du rock américain, Max Jury, originaire de l'Iowa, est venu présenter son premier album dans le Grand Studio de RTL.

par Lucie Valais publié le 06/01/2017 à 19:33

Du haut de ses 24 ans, le jeune Max Jury porte sur ses épaules l'avenir du country-rock américain. Originaire de l'Iowa, il vient de sortir son premier album, Max Jury, en juin 2016. Adulé par la presse américaine, il est produit par Mark Ronson (qui a travaillé notamment avec Lady Gaga), et a déjà fait les premières parties de Rufus Wainwright et Lana Del Rey.



"J'ai grandi dans une petite ville de l'Iowa et je n'avais jamais pensé que j'allais jouer devant tous ces gens", confie-t-il. Inspiré par les plus grands, dont les Beatles, les BB King ou les Rolling Stones, Max Jury mélange les styles. Du blues à la pop, en passant par la country et la soul, le jeune artiste sublime le tout avec une voix et un physique angéliques.



Max Jury est passé par le Grand Studio de la rue Bayard, l'occasion pour lui de présenter un extrait de son dernier album, ainsi qu'une reprise de Let It Be des Beatles, "une de mes chansons préférées", a-t-il expliqué au micro d'Éric Jean-Jean.



Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15h.