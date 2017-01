L'artiste français a dévoilé quatre extraits de son dernier album, "Under My Skin", un album de reprises des chansons de Frank Sinatra.

par Capucine Trollion publié le 20/01/2017 à 17:13

Deux ans après À coup de rêves, Ben l'Oncle Soul a dévoilé son nouvel album Under My Skin. Un disque en hommage à Frank Sinatra, puisque l'artiste reprend les plus grands titres du crooner américain. Et c'est sur la scène du Grand Studio RTL que Ben l'Oncle Soul a interprété quatre extraits : New York, New York, The Good Life, Fly Me To The Moon et Under my skin, titre éponyme, en compagnie de ses musiciens. Un show qui a fait vibrer et voyager le public dans l'Amérique des années 60.



"J'ai découvert Frank Sinatra récemment lorsque j'ai acheté une vielle Cadillac à Los Angeles, dont je suis tombé amoureux. Dans le poste auto-radio, il y avait une compilation de Frank Sinatra", démarre Ben l'Oncle Soul, qui a écouté l'album en se baladant dans Los Angeles. "Je me suis intéressé à sa voix, il a une vraie profondeur d'âme", poursuit-il. Avec Under My Skin, Ben l'Oncle Soul donne une nouvelle dimension aux chansons emblématiques de Sinatra avec du reggae, du hip-hop et du jazz-funk.



Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15h.