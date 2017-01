Jeune espoir de la scène pop française, Lili Poe a présenté un extrait de son premier EP, ainsi qu'une reprise de Julien Doré.

20/01/2017

C'est une artiste à l'univers très particulier qui est venue illuminer la scène du Grand Studio RTL. Lili Poe, jeune chanteuse originaire d'Aix-en-Provence, a sorti l'EP Échos en novembre 2016. Un disque de folk-pop planante aux accents électro qui a trouvé son public et fait d'elle une artiste à suivre. Talentueuse, Lili Poe attache énormément d'importance à l'atmosphère générée par ses titres, qui, pour elle, passe par l'image, comme en témoignent ses clips chiadés : "Je ne vois pas l'un sans l'autre, explique-t-elle. Dès que l'on compose la musique, je pense déjà à comment on va la montrer."



Celle qui a rajouté un "e" à son nom en clin d’œil à Edgar Allan Poe, un auteur dont l'univers mystique lui parle, n'a pas toujours fait la pop urbaine qu'elle propose aujourd'hui. D'abord passionnée par le chant lyrique, elle lui a préféré le jazz et la soul lorsqu'elle s'est lassée "de toute cette rigueur et de faire attention à tout". De fil en aiguille, celle qui a fait ses armes scéniques entre Londres et Paris a fini par trouver les sons qui lui correspondent le mieux, souvent sombres : "Tout ce qui est mélancolique, c'est quelque chose que j'aime exprimer dans ma musique et quand je suis sur scène", avoue-t-elle.

Déjà surbookée

Le début de l'année 2017 s'annonce chargé pour Lili Poe : elle se produira à Paris le 24 janvier à La Boule Noire puis dans le nord de la France en première partie de Slimane, avant d'aller à l'Olympia les 11 et 12 mars en première partie de Tal. Une scène qu'elle connaît déjà malgré sa jeune carrière, puisqu'elle s'y est déjà produite en première partie de Disiz. Un album est également prévu dans le courant de l'année. En attendant, les spectateurs du Grand Studio RTL ont pu découvrir son titre Écho et sa reprise de Paris-Seychelles de Julien Doré.



