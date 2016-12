Alain Souchon dévoile un nouveau titre et la comédie musicale "Jésus" d'Obispo

Alors qu'il vient de sortir un live avec Laurent Voulzy, Alain Souchon dévoile un nouveau titre composé pour le prochain film d'Édouard Baer. Également au programme : le premier extrait de la comédie musicale "Jésus" et un disque de Tony Bennett.

par Steven Bellery publié le 22/12/2016 à 10:18

Alors que l'enregistrement live de sa tournée avec Laurent Voulzy vient de sortir, Alain Souchon a dévoilé un tout nouveau morceau. Ce n'est pas le premier extrait d'un album à venir, même si son dernier disque est sorti il y a huit ans déjà. C'est une chanson qu'on retrouvera sur la bande originale du prochain film d'Édouard Baer, Ouvert la nuit, dont la sortie est prévue le 11 janvier. Alain Souchon a écrit et composé un titre intitulé Ouvert la nuit. C'est la sixième chanson qu'Alain Souchon écrit pour un film.



Jésus sera bientôt la star d'une comédie musicale. Après Les Dix Commandements et Adam et Eve, Pascal Obispo a composé un tout nouveau spectacle musical. Intitulée sobrement Jésus, cette fresque historique sera à l'affiche du Palais des Sports de Paris à partir du 17 octobre. Le livret et la mise en scène ont été confiés à Christophe Barratier (Les Choristes) Les textes, eux, sont signés Didier Golemanas et Pierre-Yves Leberta. La première chanson vient d'être dévoilée : interprétée par Pierre, Jean et Judas, elle s'appelle La Bonne nouvelle. Les voix sont celles de Gregory Deck, Clément Verzi - vu dans The Voice - et Olivier Blackstone. Jésus le spectacle démarre le 17 octobre à Paris et partira en tournée.

Tony Bennett fête ses 90 ans en musique

Le crooner américain Tony Bennett fête ses 90 ans et le célèbre avec un album. C'est un formidable concert immortalisé mi-septembre au Radio City Music Hall de New York et une vraie fête. Tony Bennett avait convié plein d'amis chanteurs mais il avait aussi pris le micro, pour interpréter notamment The Best Is Yet To Come qu'il chantait en 1962, deux ans avant Sinatra. L'album Tony Bennett Celebrates 90 réserve quelques bonnes surprises. Son amie Lady Gaga - avec qui il a enregistré un album - y chante La Vie en rose d'Edith Piaf. Kevin Spacey, l'acteur de House of Cards est surprenant sur The Very Thought Of You. Tony Bennett fête ses 90 ans entourés de ses amis. Réjouissant.