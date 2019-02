publié le 01/02/2019 à 17:59

Qui ne connaît pas Louis Bertignac ? Ce nom est indiscutablement l'un des marqueurs de la période faste du rock français des années 80. Avec son groupe Téléphone, il reste une référence du genre, comme le prouve la tournée des Insus, le nouveau nom des interprètes de Cendrillon.



Le multi-instrumentiste hors-pair revient pour un tout nouvel album, Origines, dans lequel il reprend en français les titres des artistes qui ont façonné sa vie. Des mots et des mélodies qui résonnent à travers le temps, des Rolling Stones à The Police en passant par Bob Dylan.

Parmi les différentes reprises, on peut retrouver Won't get fooled again des Who, traduit par Ma Gueule ou encore Cocaïne de JJ Cale drôlement transposée en Coquine.

Sur la scène du Grand Studio RTL, le musicien de 64 ans nous offre six titres. Et à ses côtés, il s'entoure des artistes Ycare, Axelle Red et J.S. Ondara. À noter que son album est disponible dans les bacs depuis le 16 novembre 2018.

"Origines" est sorti le 16 novembre 2018 Crédit : Very Cords Records

Également dans "Le Grand Studio RTL"

Ycare, de son vrai nom Assane Atty, s'est fait connaître en 2008 dans le télé-crochet La Nouvelle Star. Son succès et son style hors du commun lui permettent de se rapprocher de l'artiste Youssou N'Dour afin d'enregistrer des maquettes dans un premier temps. Depuis, trois albums studio et un album live sont sortis. Le quatrième, Adieu je t'aime, est paru le 5 octobre 2018.



Pour son titre D'autres que nous (14 Bd Saint-Michel), le chanteur d'origine libanaise s'est accompagné de la chanteuse Axelle Red et nous le présente dans les studios de Neuilly-sur-Seine. "Pour ce duo, je n'ai pas cherché une chanteuse du moment, mais une artiste éternelle", a confié le musicien. En solo, la chanteuse à la chevelure flamboyante a sorti l'album Exil le 16 mars 2018.



Ycare sera en tournée dans toute la France. Il débutera le 12 avril 2019 à la Boîte à musique de Toulouse, passera au Bataclan à Paris le 5 octobre et sera à Lille au Splendid le 30 novembre, entre autres dates.

Ycare, "Adieu je t'aime"



J.S. Ondara est un auteur, compositeur et chanteur kenyan. À Nairobi, où il a grandit, sa passion pour la musique s'est faite au rythme de la radio familiale, allumée toute la journée. C'est à l'âge précoce de 8 ans qu'il se met à composer.



Après avoir découvert Bob Dylan, il se plonge dans l'univers de la musique folk. En 2013, il déménage à Minneapolis, la ville du "Kid" Prince, et achète une guitare. Il écume les scènes ouvertes avant d'autofinancer son premier EP et en octobre 2018, il sort son premier single, American Dream, qu'il interprète avec le titre Saying Goodbye dans le Grand Studio RTL.



J.S. Ondara sort son premier album, Tales of America, le 15 février 2019

J.S. Ondara, "Tales of America"

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 14h30.