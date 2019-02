publié le 09/02/2019 à 00:59

Il n'y aura pas eu de razzia cette année aux Victoires de la Musique. La cérémonie qui se tenait de 21h à 1h du matin le vendredi 8 février à la Seine Musicale a été relativement équilibrée. Chaque artiste a reçu sa récompense sans dérober les grands "V" en cristal à ses petits camarades.



Du côté des grands gagnants, deux artistes se détachent : Bigflo et Oli qui ont remporté le prix de l'Artiste masculin de l'année et l'Album de musique urbaine. Ils ont aussi remporté la palme de l'engagement et de l'émotion puisque pour ce dernier prix, ce sont les parents du duo qui sont montés sur scène pour dire leur fierté et raconter leur parcours parfois très difficile.

En parlant d'émotion, la plus vive fut sans doute celle de la chanteuse Angèle qui, pour son album Brol, a remporté, avec quelques larmes, la très importante et prestigieuse statuette de la Révélation de l'année qui a lancé tant de grands artistes français par le passé : Zazie, Benjamin Biolay, Patricia Kaas, Juliette Armanet... Le grand gagnant de l'année précédente, Orelsan est quant à lui remonté sur scène pour récupérer la Victoire du concert.



Découvrez le palmarès complet

- Artiste féminine : Jeanne Added

Les chanteuses Chris(tine and the Queens) et Vanessa Paradis étaient nommées dans cette catégories.



- Artiste masculin : Bigflo & Oli

Les chanteurs Étienne Daho et Eddy de Pretto étaient nommés dans cette catégorie.



- Album révélation : Brol d'Angèle

Les albums Îl de Foé et Roni Alter de Roni Alter étaient nommés dans cette catégorie.



- Révélation Scène : Clara Luciani

Les artistes Thérapie Taxi et Tim Dup étaient nommés dans cette catégorie.



- Album de Chanson : Alain Bashung, En Amont

Les albums Chris de Chris(tine and the Queens) et celui d'Alain Chamfort, Le Désordre des Choses étaient nommés dans cette catégorie.



- Album Rock : Radiate de Jeanne Added

Les albums L’Oiseleur de Feu ! Chatterton et Les Rescapés de Miossec étaient nommés dans cette catégorie.



- Album de musiques urbaines : La Vie de Rêve de Bigflo & Oli

Les albums Cure d'Eddy de Pretto et Nakamura d'Aya Nakamura étaient nommés dans cette catégorie.



- Album rap : Lithopédion de Damso,

Les albums Bendero de Moha La Squale et XXV5 de Georgio étaient nommés dans cette catégorie.



- Album de musiques du monde : LOST de Camélia Jordana

Les albums Fenfo de Fatoumata Diawara et Delgres de Delgres étaient nommés dans cette catégorie.



- Album de musiques électroniques : Dancehall de The Blaze

Les albums Her de Her et Super 8 de Synapson étaient nommés dans cette catégorie.



- Chanson originale : Boulevard des Airs, Je me dis que toi aussi

Les chansons Midi sur Novembre de Louane et Julien Doré, Djadja d'Aya Nakamura et Rêves Bizarres d'Orelsan et Damso étaient nommées dans cette catégorie.



- Concert : Orelsan

Les concerts d'Eddy de Pretto et de Shaka Ponk étaient nommés dans cette catégorie.



- Création Audiovisuelle : Angèle, Tout Oublier

Les créations de Jain pour Alright et Orelsan et Damso pour Rêves Bizarres étaient nommées dans cette catégorie.