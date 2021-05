publié le 30/04/2021 à 20:00

En avril, RTL2 propose à ses auditeurs de garder le lien avec la scène et les concerts en amenant les plus grands artistes pop-rock directement chez eux, pour des moments de live inédits et exclusifs ! Après Gaëtan Roussel, Boulevard des Airs, Vianney et Texas, c'est au tour de Benjamin Biolay d'offrir le vendredi 30 avril un Concert Très Très Privé.

Benjamin Biolay en tenue noir et dorée a interprété 9 titres sur la scène de son Concert Très Très Privé dont son célèbre Ton Héritage extrait de La Superbe, sorti en 2009. Benjamin Biolay vous emmènent dans l'univers musical de Grand Prix, sacré Album RTL de l'année 2020 avec les titres Comment est ta peine ?. "C'est une chanson extrêmement sincère. Le texte aurait pu être dans un journal intime. C'est une période personnelle, mais aussi imbibée d'une peine collective, une espèce de sensation d'un certain mal-être. "Mais, ce n'est pas une chanson désespérée du tout. (...) Je l'ai voulue extrêmement dansante et entêtante", expliquait Benjamin Biolay au micro de Laissez-Vous Tenter.

Pour ce Grand Prix, Benjamin Biolay était accompagné de "4, 5 ou 6 musiciens, ce qui donne une énergie, une texture de sons plus vocale, plus crooner, plus généreuse dans la façon de faire sonner la voix", confiait-il aussi sur RTL.