Texas offre un "concert très très privé" lumineux pour RTL2

publié le 23/04/2021 à 19:00

En avril, RTL2 propose à ses auditeurs de garder le lien avec la scène et les concerts en amenant les plus grands artistes pop-rock directement chez eux, pour des moments de live inédits et exclusifs ! Après Gaëtan Roussel, Boulevard des Airs et Vianney c'est au tour de Texas d'offrir le vendredi 23 avril un Concert Très Très Privés enregistré à Glasgow.

Texas et Sharleen Spiteri offrent au public une plongée lumineuse, pop et nostalgique pour ce concert inédit où ils ont pu interpréter 11 titres, dont les célèbres Inner Smile et I don't want a lover. C'est le 28 mai prochain que Texas dévoilera son prochain album, Hi.

Sharleen Spiteri n'a pas pu partir sur les routes à l'automne dernier alors qu'elle devait célébrer les 30 ans de Southside, le premier album de Texas. Le groupe en a alors profité pour peaufiner son 10e opus. Texas a enregistré ses chansons à distance. "On était tous dans des pays ou des endroits différents, alors que d'habitude, nous sommes dans la même pièce. Ça a donné aux morceaux un 'je-ne-sais-quoi' supplémentaire", confiait la chanteuse dans Bonus Track. Un titre qui donne envie de danser et que le groupe a interprété sur la scène de Glasgow avec Sharleen Spiteri à la guitare.