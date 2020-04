Benjamin Biolay évoque sur RTL son nouvel album, "Grand Prix"

publié le 24/04/2020 à 11:08

Benjamin Biolay fait son grand retour musical. Le 26 juin prochain, il sortira Grand Prix, son neuvième album. Un disque qu’il a composé en grande partie à la guitare, inspiré par sa passion pour la Formule 1. Cet opus marquera un virage pop pour l’artiste.

"C'est une chanson extrêmement sincère. Le texte aurait pu être dans un journal intime. C'est une période personnelle, mais aussi imbibée d'une peine collective, une espèce de sensation d'un certain mal-être", explique Benjamin Biolay à propos du premier extrait de l'album, Comment est ta peine. "Mais, ce n'est pas une chanson désespérée du tout. (...) Je l'ai voulue extrêmement dansante et entêtante", précise l'artiste. Pour ce Grand Prix, "on est 4, 5 ou 6 musiciens, ce qui donne une énergie, une texture de sons plus vocale, plus crooner, plus généreuse dans la façon de faire sonner la voix".

Si Comment est ta peine est dansante, c'est aussi parce que "danser ça donne espoir, ça rend heureux, ça fait vivre", explique Benjamin Biolay, qui confie "J'adore danser. Je transforme tous les soirs mon tour-bus en discothèque. Après les concerts, c'est un truc exutoire de danser, même dans un espace exigu".