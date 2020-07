publié le 03/07/2020 à 17:36

Avec Bonheur Indigo, Yannick Noah prend le large. Sur la scène du Grand Studio RTL. Un peu plus de cinq ans après Combats Ordinaires, l'un des musiciens préféré des Français a fait son retour avec douze chansons joyeuses et lumineuses. Alors que les guitares pop et les synthés habillaient le précédent opus, l'artiste renoue dans celui-ci avec la saudade, les rythmes reggae et salsa, les percussions et les chœurs ensoleillés.

Sur l'album, il n'est pas seul. Les chœurs sont intégralement assurés par la chanteuse Yseult, révélée par la Nouvelle Star 2014. Cette année-là, Yannick Noah chantait sa colère, le temps qui passe trop vite et sa peur du futur, alors que dans Bonheur Indigo, on retrouve un Yannick Noah optimiste, plus fédérateur entouré d'une jeune équipe d'auteurs-compositeurs comme Boulevard des Airs, Barbara Pravi ou Igit.

Vaimalama Chaves, Miss France 2019, est aussi venue sur la scène du Grand Studio RTL pour interpréter ses deux titres, extraits de son album Good Vaïbes : Porque Te Vas et Ton nom déjà.