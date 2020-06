Benjamin Biolay sur RTL : "J'arrive à faire une musique un peu plus euphorique"

publié le 25/06/2020 à 11:30

Trois ans après la sortie concomitante de Palermo Hollywood et Volver, album en deux volets inspiré par l'Argentine, Benjamin Biolay revient avec treize morceaux. Il file à toute allure sur une autoroute pop-rock.

Une heure jouissive où Benjamin Biolay réussit, peut-être, pour la première fois à faire cohabiter sur un même disque grandes chansons intimes et morceaux qui vous attrapent en quelques secondes. L'artiste explique qu'il a besoin "d'une émotion forte" pour déclencher un album, "il faut quelque part que ces émotions fortes aient cicatrisé (...) Mais, c'est lorsqu'on écrit qu'on se rend compte qu'on est légèrement ébréché".

Benjamin Biolay a moins peur de faire un tube et de parler de lui. En résulte un disque majeur à l'orée de ses vingt ans de carrière. Composé à la guitare, enregistré avec quatre, cinq musiciens seulement, ce qui lui confère une énergie folle. "C'est mon côté vieux garçon de la musique, j'aime encore faire des albums avec un titre pour commencer et un titre pour finir", résume-t-il avant de poursuivre : "J'arrive enfin à faire des textes qui ressemblent à mes textes en faisant une musique un peu plus rock, un peu plus euphorique".

> Benjamin Biolay - Comment est ta peine ? (Clip Officiel)

Grand Prix est une chanson qu'il a écrite après le décès de Jules Bianchi, pilote français de Formule 1. Il est mort après des mois de coma, victime d'un violent accident au Grand Prix du Japon en octobre 2014. "C'est un drame terrible parce qu'en plus c'était un grand prix chaotique (...) on n'a pas vu à la télévision que c'était Jules qui avait le plus grave accident (...) C'est un souvenir affreux parce qu'en plus, on avait oublié que ça pouvait arriver depuis le 1er mai 1994, il n'y avait pas eu d'accident. C'est quelque chose qui m'a marqué, parce que je croyais beaucoup en lui".