Les Souchon père et fils sont les invités d'ALBH!

publié le 17/10/2019 à 16:11

45 ans de carrière, plus de 10 millions d'albums vendus, 9 Victoires de la musique, des dizaines de tubes... et pourtant toujours le trac ! Alain Souchon est l'invité de Stéphane Bern ce jeudi 17 octobre pour nous présenter son nouvel album, son 15e, disponible aujourd'hui: Âme fifities. Si son grand ami Laurent Voulzy est présent sur un titre, c'est essentiellement avec ses deux fils, Pierre et "Ours", tous deux musiciens, qu'Alain a concocté cet opus.

Un album un brin nostalgique, mais où il est aussi beaucoup question de l'époque actuelle, des différences de classes et de l'enfermement communautaire.

Ame-Fifties-Presque-Edition-Limitee Crédit : Alain Souchon

Deux singles, extraits de ce nouvel album, sont déjà sortis. Âme fifties, qui donne sont titre à l'album, est une chanson ouvertement mélancolique, dans laquelle Alain égrène quelques souvenirs forts de son enfance: les années 50, la plage du Crotoy, "Les premiers baisers sages, qui rendent fiers dans les cabines de plage, derrière", "Dans le Radiola, André Verchuren"…

Presque est une chanson plus joyeuse, romantique, né de l'amitié entre Alain et un certain... Edouard Baer ! Un très joli titre qu'Alain et son fils nous font l'amitié d'interpréter en live.

Âme fifties, sortie le 18 octobre 2019 chez Parlophone.

En tournée dans toute la France à partir du 26 octobre 2019.

> Alain Souchon - Presque [Face AA] (Clip officiel)

