Six mois après la sortie de son album Essenciel, Zazie entame à partir de mai 2019 une tournée dans la France entière. Mais avant les grandes salves d'applaudissements, la chanteuse, encore en rodage avant sa neuvième grande tournée, s'est accordée trois concerts dans de petites salles parisiennes au moment même où la sortie de son single Nos âmes sont se prépare.



Ce titre est une plongée déchirante et profonde dans la personnalité de l'artiste. Et de la profondeur, on en retrouve également dans son clip tourné dans une piscine très connue des apnéistes non loin de Venise. Dans ces images d'un noir et blanc épurés, on peut y voir la danseuse et sportive Julie Gauthier.

"Elle incarne cette âme qui serait la mienne d'une manière sublime, c'était très impressionnant pendant le tournage parce qu'elle a dû plonger plus de 70 fois, sans bouteilles", détaille Zazie. Le clip est tournée "à fleur d'eau pour une première partie et sous l'eau pour l'autre", selon les mots de l'artiste.