publié le 06/09/2018 à 11:20

Sa musique est puissante et soignée. Zazie nous dévoile son dernier album studio, Essenciel, qui sort le 7 septembre 2018. Avec ce disque, composé de douze titres, elle a décidé de faire entrer le soleil dans les zones d'ombre de sa vie et aussi dans les zones d'ombres du monde qui l'entoure.



L'interprète de Speed s'amuse avec les tempos, avec les sons, avec les mots. Le tout donne cette électro-pop singulière qu'elle aime tant et qui lui va si bien. Ce dixième album évoque bon nombre de sujets, notamment la violence, mais de façon intime, à travers les morceaux Waterlo et Nos âmes sont. "Cette chanson [Waterlo] a des résonances par rapport aux attentats de Paris, en 2015", rapporte Zazie, qui, il y a 23 ans, chantait Zen.

Questionnée sur son rôle de juge dans The Voice, la chanteuse est restée évasive sur la prochaine saison, malgré des rumeurs de plus en plus persistantes la disant sur le départ. "Déjà, pour rester, il faut que ce soit compatible, c'est un véritable casse-tête pour la production de réunir les quatre artistes (...) Je verrais bien Alain Souchon, ça pourrait être marrant ", confie-t-elle.

Zazie défendra son nouvel album, Essenciel, sur scène, à travers une tournée prévue pour l'année 2019.



Pochette de l'album "Essenciel", sorti le 7 septembre 2018 Crédit : Label 6&7