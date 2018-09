A La Bonne Heure avec Zazie

publié le 14/09/2018 à 13:16

Après 25 ans de carrière, Isabelle Truchis de Varennes, plus connue sous le nom de Zazie, est de retour sur le devant de la scène musicale. Le 7 septembre dernier, l'interprète de Je suis un homme a publié son dixième album studio intitulé Essenciel, un titre à l'image du caractère engagé de la chanteuse. Le premier single, Speed, est un crescendo puissant au texte touchant.

"Essenciel", le dixième album studio de Zazie

Auteur, et compositeur phare de la chanson française, c’est avec Edith Fambuena qu’elle a confectionné Essenciel, entre le studio parisien de celle-ci et les studios Ferber. Avec leur troisième larron, le claviériste Alexis Anerilles, le temps n’était pas compté.

Cet intense sentiment de liberté se retrouve dans l'album, dont les douze titres refusent, selon les bonnes habitudes de Zazie, de rentrer dans la moindre case. De Pink Floyd à Radiohead, de Peter Gabriel à Gesaffelstein en passant par le disco, les influences de la chanteuse nourrissent une musique "aquatique et électrique", et marient l’acoustique et le synthétique avec une aisance ébouriffante.

Zazie en tournée ?

Que les fans se rassurent ! Si pour le moment aucune date n'a été communiquée, Zazie devrait bientôt reprendre la route et partir à la rencontre de son public pour une tournée française.



> Zazie - "Speed" (clip officiel)

