publié le 29/10/2018 à 09:05

Sa musique est puissante et soignée. Zazie a dévoilé son dernier album studio, Essenciel, le 7 septembre 2018. Avec ce disque, composé de douze titres, elle a décidé de faire entrer le soleil dans les zones d'ombre de sa vie et aussi dans les zones d'ombres du monde qui l'entoure.



L'interprète de Speed s'amuse avec les tempos, avec les sons, avec les mots. Le tout donne cette électro-pop singulière qu'elle aime tant et qui lui va si bien. Ce dixième album évoque bon nombre de sujets, notamment la violence, mais de façon intime, à travers les morceaux Waterlo et Nos âmes sont. "Cette chanson [Waterlo] a des résonances par rapport aux attentats de Paris, en 2015", rapportait Zazie sur RTL, qui, il y a 23 ans, chantait Zen.

Zazie défendra son nouvel album, Essenciel, sur scène, à travers une tournée prévue pour l'année 2019.



Sera-t-il l'Album RTL de l'année 2018 ? Du 29 octobre jusqu'au 11 novembre, vous pourrez voter pour votre enregistrement favori, parmi les 12 proposés par les équipes artistiques de RTL.



Participez Votez pour votre album préféré