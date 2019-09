VIDÉO - Yannick Noah sur RTL revient sur son titre "Ma Colère" sur le RN

publié le 06/09/2019 à 13:14

Yannick Noah est fier de son texte engagé. L'ancien tennisman sort le 6 septembre son nouvel album intitulé Bonheur Indigo. Dans cet opus chaleureux et particulièrement lumineux, certains textes sont plus engagés que d'autres. Yannick Noah est revenu sur une de ses anciennes chansons au micro de RTL.

Sa chanson Ma Colère avait été critiquée par une partie de son public, lorsque le chanteur l'avait sortie, en 2014. Dans une de ses nouvelles chansons, La mélo, il dit "je ne prétends pas tout savoir", mais ce n'est pas une forme de mea culpa pour l'artiste, qui assume parfaitement cette chanson, importante à ses yeux : "Je parlais de Ma Colère en disant que le Front National me posait vraiment un problème", explique Yannick Noah au micro de RTL.



"Ma colère n'est pas un front, elle n'est pas nationale" ou encore "ma colère n'est pas un vice car elle combat toutes les haines", les paroles de la chanson engagée Ma Colère avaient beaucoup plus à l'artiste, lorsqu'elle est sortie en 2014. "Je suis né de l'amour d'une jolie Ardennaise et d'un magnifique Africain. C'est ma vie, donc à partir du moment où on touche à ça, on touche à mon âme et mon cœur", a-t-il confié à RTL.

> Yannick Noah - Ma colère (Clip officiel)

"J'étais complètement contre et il fallait que je l'exprime en chanson", a-t-il expliqué à RTL. Yannick Noah comprend aussi les raisons pour lesquelles des gens ont été heurtés, car c'était "le but".



Bonheur Indigo sort le 6 septembre 2019. Yannick Noah sera de retour sur RTL dans À la bonne heure, avec Stéphane Bern. Le chanteur se produira à l'Olympia, à Paris, le 11, 12 et 13 décembre.