Stéphane Bern : "Je n'aime pas les flatteurs, je sens les gens intéressés"

publié le 13/07/2019 à 12:35

"Et si..." se fonde sur un concept simple: parcourir la vie de l’invité, sa carrière et ses envies en misant sur l’imaginaire !

"Et si... vous pouviez vous télé transporter dans l'endroit de votre choix ?", "Et si... vous pouviez échanger votre carrière contre celle d'un confrère ou d'une consœur ?", "Et si vous nous racontiez le jour où tout a basculé ?"...

Grâce à ce petit jeu de questions / réponses, vous saurez tout de nos invités !

Stéphane Bern Crédit : Albin Michel

Pour ce premier numéro Alba reçoit Stéphane Bern. L’animateur se confie sur sa famille qui doutait de son avenir, sur ses premiers pas dans le monde du journalisme, sur le foyer qu'il s'est construit à Thiron-Gardais et sur sa rentrée... théâtrale !

Une plongée dans la vie d'une personnalité qui ne s'arrête jamais !

"Et si..." avec Stéphane Bern

Et si, parmi toutes vos activités, vous ne pouviez en garder qu’une seule ?

Et si, à la télé ou à la radio, vous aviez le pouvoir d’animer l’émission de vos rêves ?

Et si, au contraire, vous aviez le pouvoir de déprogrammer une émission ?

Et si vous étiez président de France Télévision ? Votre première décision ?

Et si vous pouviez vous transporter dans une autre époque ?

Et si vous pouviez revivre un « grand moment » de l’histoire, lequel choisiriez-vous ?

Et si vous étiez un personnage historique ?

Et si vous aviez la possibilité d’instaurer une deuxième fête nationale, en plus du 14 juillet, qu’aimeriez-vous que l’on commémore ?