VIDÉO - Muse annonce la sortie de son film "Simulation Theory : The Imax Experience"

publié le 17/08/2020 à 13:52

Muse fait son grand retour musical. Le groupe de rock britannique a annoncé la sortie de deux éditions limitées de son album Simulation Theory, sorti en 2018, et un film Simulation Theory : The Imax Experience. Les deux éditions limitées seront disponibles le 21 août prochain.

Simulation Theory : The Imax Experience a été réalisé par Lance Drake, familier de Muse puisqu'il a filmé tous les concerts du groupe en tournée pour l'album Simulation Theory. Comme on peut le voir dans le trailer, posté sur les réseaux sociaux du groupe, l'ambiance sera futuriste, et mêlera extraits de concert de l'O2 Arena de Londres de septembre 2019 et moments de narration. Le film est disponible dans quelques salles IMAX depuis ce lundi et en version digitale dès le 21 août prochain sur ITunes, Google Play et Amazon.

"Brouillant les frontières entre film narratif et concert, virtuel et réalité, la tournée la plus théâtrale de Muse entraîne le spectateur dans un monde surnaturel, et le questionne sur le monde qui l'entoure", précise la description du long-métrage sur le site officiel de Muse.