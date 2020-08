VIDÉO - Wejdene annonce la sortie de "Coco", son prochain titre après "Anissa"

publié le 17/08/2020 à 11:06

Après Anissa, Wejdene fera danser ses fans sur Coco pour la suite de l'été. La star de Tik Tok qui a cartonné avec son premier titre a dévoilé le teaser de son prochain titre sur ses réseaux sociaux. Coco sera diffusé en intégralité mercredi 19 août à midi.

Wejdene a ainsi publié une vidéo de 41 secondes de Coco, où elle est en grande discussion avec une amie. Il est question d'un garçon avec qui la star discute par messages depuis quelque temps, en ignorant s'ils peuvent se lancer dans une relation. Un sujet qui devrait parler à beaucoup. Mais, cette romance naissante est loin d'être paisible, puisque l'amie de Wejdene lui révèle que ce garçon est en train de vivre sa meilleure vie en vacances.

Quelques notes de musique terminent le teaser avec le refrain de Coco : "Coco tu veux me quitter c'est mort. Coco, j'veux plus de tes efforts. Coco, d'ailleurs j'te réponds plus, sur Insta t'es en vu". Voilà qui devrait faire patienter les fans de Wejdene, déjà multi-récompensée pour Anissa.

COCO 😻🤍🥥🌴 ! Mercredi 12H 💋 Hâte de vous montrer ce film ❤️ !!! pic.twitter.com/7ws39FJ5L0 — WEJDENE 👑 (@WejdeneOfficiel) August 16, 2020