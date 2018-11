publié le 21/11/2018 à 09:43

Le deuxième clip vidéo de Mon pays c'est l'amour a été dévoilé, le 20 novembre 2018 sur YouTube. La chanson s'appelle Pardonne moi et met en lumière la relation que le rockeur avait avec sa femme Laeticia Hallyday. Tout au long du clip vidéo, on aperçoit une jeune femme blonde, de dos, seule et pensive.



Impossible de ne pas voir qu'il s'agit de sa bien-aimée. Sa coiffure, ses boucles d'oreilles, ses lunettes noires et son tatouage si symbolique en forme de croix, tout y est... Seule dans sa maison, Laeticia est pensive et se remémore de nombreux souvenirs de Johnny, qui lui est représenté par un aigle et un loup blanc (comme dans le clip Ma dernière lettre de son fils David). De nombreuses images d'archives du défunt chanteur sont aussi projetées sur les murs de la maison.

Ce titre, introduit par des cordes style Madame rêve de Bashung, est la seule vraie balade du disque. Un blues incandescent en crescendo qui pourrait rejoindre les grands classiques du chanteur.

Johnny chante l'amour blessé, le pardon, et il évoque la mort : "Je n'ai plus peur des adieux. Si je tombe, dis-moi qu'aurais-je pu faire de mieux" / "Comment pourrais-je, tromper la mort, quand elle sourit" / "J'aimerais t'aimer comme il se doit"/ "Sauver l'amour, sauver l'envie, une dernière fois"... Johnny avait enregistré sa voix sur ce titre en mars 2017.