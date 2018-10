publié le 26/10/2018 à 18:55

Son record est historique. En trois jours l'album Mon pays c'est l'amour s'était déjà vendu à plus de 630.000 exemplaires. Il faut donc ajouter plus de 150.000 ventes depuis lundi 22 octobre pour arriver à ce chiffre record dans l'histoire du disque en France : plus de 780.000 albums de Johnny se sont vendus en une semaine.



Ce chiffre correspond à l'addition des ventes en magasins, plus les téléchargements et le streaming. Il faut noter au passage, que Johnny s'invite sur le marché du disque américain. Avec ce chiffre, il bat le record 2018 de ventes en première semaine à l'échelle d'un pays. Ce record était jusqu'ici détenu par le rappeur Drake, aux États-Unis où son album, intitulé Scorpion, sorti fin juin 2018, avait cumulé 732.000 ventes en une semaine. Le record est désormais battu par notre rockeur national puisque 780.000 albums de Mon pays c'est l'amour ont été vendus dans l’hexagone en seulement 8 jours.

800.000 exemplaires du disque avaient été mis en place pour la sortie, le 19 octobre 2018. Une partie du réassort est déjà en magasin. Concernant les vinyles, qui sont en rupture de stock, il faudra encore attendre une semaine pour les trouver à nouveau en vente. Ils seront disponibles à partir du 3 novembre 2018, en version collector, tout blanc, puis à partir du 23 novembre en version classique, tout noir.