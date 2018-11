publié le 10/11/2018 à 19:44

Le taulier de la chanson française continue d'affoler les compteurs des ventes de disques, avec un album posthume qui va entrer dans les livres des records. L'opus de Johnny Hallyday, Mon pays c'est l'amour, a franchi la barre du million d'exemplaires vendus, a indiqué sa maison de disques Warner Music France samedi 10 novembre, confirmant une information de BFMTV.



Sorti il y a trois semaines, le 51e album du chanteur avait déjà battu un record de ventes en devenant disque de diamant (plus de 500.000 exemplaires vendus) en trois jours. Au terme de son premier jour de commercialisation, l'album avait déjà atteint la barre hors norme des 300.000 ventes physiques.

Au regard de ces performances, le disque pourrait devenir le plus gros succès commercial de Johnny Hallyday, décédé en décembre dernier à l'âge de 74 ans, et battre le record détenu par l'album Sang pour Sang, qu'il avait enregistré avec son fils David en 1999 et qui s'était vendu à plus de 2 millions d'exemplaires.

A fortiori alors que s'ouvre la période pré-Noël, traditionnellement la plus faste de l'année pour le secteur (40% du chiffre d'affaires).