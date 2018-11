publié le 02/11/2018 à 11:51

À l'occasion de la Toussaint, Laeticia Hallyday s'est rendue, jeudi 1er novembre 2018, sur la tombe de Johnny, située à Saint-Barthelémy. Un moment de recueillement qui a pu être filmé par les équipes de BFM TV. Sur les images dévoilées, on aperçoit la veuve du chanteur aux côtés de ses deux filles, Jade (14 ans) et Joy (10 ans).



Plusieurs fans de Johnny étaient également présents. Le père Joseph Cousin a béni le chanteur devant une Laeticia Hallyday émue et souriante à la fois, heureuse d'entendre certaines chansons de son mari. "Je la trouve très sereine, très forte, on sent une grande intériorité et cette joie de partager ces quelques moments ici à Saint-Barthélemy auprès de celui qu’elle a aimé et qu’elle aime beaucoup", a confié l'homme de religion.

Plus tard, dans la soirée, une veillée s'est tenue en l'honneur de Johnny. Un fan venu spécialement de Marseille a particulièrement ému Laeticia aux larmes en interprétant deux titres : Toute la musique que j'aime ainsi qu'une chanson composée spécialement pour la mort du chanteur. "Tu faisais partie de notre vie et ta musique aussi. Maintenant que tu n'es plus là, Laeticia est là", a ajouté le fan.

> Laeticia Hallyday à Saint Barth pour rendre hommage à Johnny

La veuve du chanteur vient ici afin de "recharger ses batteries et puiser l'énergie pour continuer d'avancer sans lui", a-t-elle confié à la chaîne d'information en continu.

> Veillée en musique la tombe de Johnny pour Laeticia