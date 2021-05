VIDÉO - Flo Delavega interprète "Printemps éternel" dans "Le Grand Studio RTL"

publié le 30/04/2021 à 18:02

Flo Delavega nous entraîne dans son univers musical depuis la scène du Grand Studio RTL. L'artiste a interprété 5 titres, accompagné par sa guitare, dont Printemps éternel, extrait de son premier album en solo Rêveur Forêveur, mais aussi une reprise de Téléphone avec Un autre monde.

Avec Rêveur Forêveur, Flo Delavaga signe un album avec onze morceaux gorgés de soleil et de bonne humeur. Après la folie de son ex-duo à succès, Flo Delavega a voulu changer de vie, loin de l'agitation et s'est accordé une longue pause régénératrice.

Flo Delavega a ensuite laissé la scène du Grand Studio RTL à Enzo Enzo, qui a interprété 3 titres dont Balai de crin. La chanteuse a fait son grand retour musical avec son album Eau-Calme. "J'ai fait beaucoup de choses et là c'était le moment où j'ai eu envie de me rassembler et dans une forme qui pouvait me permettre d'être dans une sobriété et une épure très nette parce qu'aussi l'époque sonore et sociale me donne envie d'une certaine douceur, d'une certaine sincérité", confiait-elle au micro de RTL.