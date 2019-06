et Germain Sastre

Après de longs mois d'absence, Black M est revenu sur le devant de la scène il y a quelques semaines. L'artiste de 34 ans a dévoilé début juin Bon, un titre aux sonorités hip-hop, très différent de ses précédents morceaux, comme Sur ma route (2014). Il met aujourd'hui de côté sa casquette de chanteur pour revêtir celle de rappeur, et ainsi renouer avec ses débuts.

Pour continuer sur sa lancée, le rappeur a un deuxième morceau le 14 juin, Mon beau-frère. Il y évoque un fait marquant de sa vie privée : le mariage de sa sœur.

Dans Mon beau-frère, l'artiste est entouré d'amis tels que Zatis, le comédien Issa Doumbia mais également Rayane Bensetti. À l'occasion de la fête de la musique, il a interprété son titre ce 21 juin 2019 sur RTL (vidéo ci-dessus).

Pour accompagner Bon, Black M a publié un clip dans lequel on peut apercevoir certains membres de Sexion d'Assaut, le groupe de rap avec lequel il a connu la célébrité.



Ces deux premiers morceaux ont ainsi annoncé sur les réseaux sociaux la venue d'un troisième album dans la discographie de Black M, Il était une fois. Cet album arrive après Les yeux plus gros que le monde en 2014, certifié disque de Diamant et Éternel insatisfait 2 ans plus tard, double disque de Platine.

Un album qui se veut plus personnel que les précédents, selon le rappeur. Alpha Diallo, de son vrai nom, y parlera de ses expériences personnelles, son quotidien, sa famille ou encore de ses origines guinéennes.



Si la date exacte de sortie n'a pas encore été annoncée, il se pourrait toute fois que Il était une fois arrive à la rentrée prochaine. Que les fans se rassurent, Black M compte bien défendre l'album sur scène. Une tournée pourrait démarrer en février 2020.