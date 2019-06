publié le 21/06/2019 à 12:30

Le 26 juin prochain, Frédéric Chau débarquera au cinéma avec Made in China, le nouveau long métrage de Julien Abraham. Le comédien de 42 ans, qui est également le co-scénariste du film, incarne un homme dont les origines asiatiques le pèsent. Depuis dix ans, il a coupé les ponts avec sa famille après s'être disputé avec son père.

A travers Made in China, Julien Abraham souhaite mettre en scène des héros que le public ne voit pas habituellement au cinéma. En effet dans cette comédie, Frédéric Chau est entouré d’acteurs essentiellement asiatiques à l'instar de Steve Tran, qui avait joué dans le premier film de Julien Abraham La cité Rose, Li Heling ou encore Bing Yin. Il donne également la réplique à Medi Sadoun, son partenaire de Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?, immense succès de l'année 2014.

"Made in China" de Julien Abraham avec notamment Frédéric Chau, au cinéma le 26 juin 2019

L'histoire : François (Frédéric Chau), jeune trentenaire d’origine asiatique, n’a pas remis les pieds dans sa famille depuis dix ans après une violente dispute avec son père Meng (Bing Yin). Depuis, il essaie toujours d’éviter les questions sur ses origines, jusqu’à mentir en faisant croire qu’il a été adopté. Mais lorsqu’il apprend qu’il va être père, il réalise qu’il va devoir renouer avec son passé et ses origines. Poussé par sa compagne Sophie (Julie de Bona), il se décide à reprendre contact avec les siens et retourne dans son 13e arrondissement natal pour leur annoncer la bonne nouvelle, accompagné de son meilleur ami Bruno (Medi Sadoun). Mais son retour ne va pas être si simple...

Découvrez la bande-annonce du film ci-dessous...

> "Made in China" - Bande-annonce

Black M : bientôt de retour dans les bacs

Après de longs mois d'absence, Black M est revenu sur le devant de la scène il y a quelques semaines. L'artiste de 34 ans a dévoilé Bon, un titre aux sonorités hip-hop, très différents de ses précédents morceaux comme par exemple Sur ma route (2014). Il met de côté sa casquette de chanteur pour revêtir celle de rappeur et ainsi renouer avec ses débuts.

Pour accompagner Bon, Black M a publié un clip dans lequel on peut apercevoir certains membres de Sexion d'Assaut, le groupe de rap avec lequel il a connu la célébrité. Nous vous proposons de le découvrir...

> Black M - "Bon" (Prologue)

Pour continuer sur sa lancée, le 14 juin dernier le rappeur a annoncé son grand retour avec un deuxième morceau. Intitulé Mon beau-frère, le titre produit par le chanteur Vianney est calibré pour devenir un hit de l'été 2019.



A travers cette chanson, Black M évoque un fait marquant de sa vie privée : le mariage de sa sœur. Dans le clip qui comptabilise déjà plus de 2 millions de vues, l'artiste est entouré de ses amis comme Zatis, le comédien Issa Doumbia mais également Rayane Bensetti. Voici la vidéo...

> Black M - "Mon beau-frère" (Clip officiel)

Ces deux premiers morceaux annoncent la venue d'un troisième album dans la discographie de Black M. Après Les yeux plus gros que le monde en 2014, certifié disque de Diamant et Éternel insatisfait 2 ans plus tard, double disque de Platine, il a récemment révélé le titre du nouvel opus sur les réseaux sociaux : Il était une fois !



Un album qui se veut plus personnel que les précédents, selon le rappeur. Alpha Diallo, de son vrai nom, y parlera de ses expériences personnelles, son quotidien, sa famille ou encore de ses origines guinéennes. Si la date exacte de sortie n'a pas encore été annoncée, il se pourrait toute fois que Il était une fois arrive à la rentrée prochaine. Que les fans se rassurent, Black M compte bien défendre l'album sur scène. Une tournée pourrait démarrer en février 2020.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marie-Odile Mergnac, Régis Mailhot et Patrice Carmouze.