Trois ans après sa mort, les ayant-droits ont plus d'une idée dans leur sac pour continuer à faire vivre la légende de Prince. En 2018, c'est un ensemble de maquettes enregistrées au piano qui était sorti. Vendredi 21 juin 2019, voici Originals. Un projet posthume qui vaut vraiment le détour, bien plus jouissif et intéressant musicalement. Les titres ont été simplement restaurés, rien n'a été ajouté.

À partir du début des années 80, le prolifique Prince a commencé à écrire et composer de nombreux morceaux pour plusieurs artistes ou groupes de sa galaxie, en majorité féminins. Elles s'appellent Apollonia 6, Sheila E ou encore Jill Jones. À chaque fois, le sulfureux chanteur a enregistré des maquettes très abouties pour les guider. Si précises, produites, et habillées qu'on croirait des chansons prêtes à passer à la radio. En 1984, il immortalise Manic Monday qui deviendra un succès des Bangles l'année suivante.

Autre témoignage de l'incroyable curiosité musicale de Prince : ce langoureux You're My Love offert à la star de la country Kenny Rogers en 1986 et enregistré par Prince quatre ans auparavant. Originals est un vrai disque de Prince. D'abord, parce que toutes ces chansons datent de la même période 81-91. Il y a aussi une unité en terme de production, car ce sont les mêmes ingénieurs du son qu'on retrouve sur tous les morceaux. Comme par exemple en 1991, Martika envoûte avec Love… Thy Will Be Done co-écrit avec Prince qui l'avait enregistré quelques mois avant.

