Alain Bashung réinterprète "Céline" de Hugues Aufray

publié le 12/10/2020 à 09:54

On va faire un tour dans un album concept intitulé Ma chanson d’enfance, sorti en 2001, et qui réunissait à l’époque du beau monde : Lavilliers reprenait Henri Salvador, Matthieu Chédid Nougaro, Johnny Brassens… Et dans ce bouquet de curiosités, une autre rareté : Alain Bashung avait choisi d’interpréter la chanson Céline de Hugues Aufray.

Bashung avait 19 ans lorsqu’en 1966 Céline a envahi les ondes. Céline raconte l’histoire d’une fille aînée qui renonce au mariage pour s’occuper de ses frères et sœurs, et ce texte parlait à Bashung, lui l’ado qui n’avait jamais connu son père biologique, qui n’avait pas été élevé par ses parents mais par les parents de son beau-père. Bashung nous raconte donc aussi un peu de son histoire en reprenant cette chanson.

C’est une belle version que l'on trouve dans l’Intégrale Bashung, et dans l’album Ma chanson d’enfance disponible en streaming. À l’origine, la parolière Vlyne Buggy avait écrit Céline (sur une musique de Mort Shuman) pour son interprète fétiche Claude François, mais Cloclo avait trouvé ça trop vieillot, il l’avait refusé... Le succès l’avait beaucoup énervé après coup. Richard Anthony avait refusé à son tour, et c’est finalement Hugues Aufray qui a enregistré Céline en 1966, après avoir retravaillé le texte pour en faire un modèle de simplicité et d’émotion. Et ce personnage fictif de Céline lui parlait à lui aussi, puisque Hugues Aufray, enfant de divorcés, a toujours dit qu’il considérait son frère aîné comme son papa de substitution…