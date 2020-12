publié le 11/12/2020 à 09:50

Jane Birkin et Etienne Daho étaient les invités exceptionnels de RTL ce 11 décembre 2020. Le nouvel album de Jane Birkin, Oh ! Pardon tu dormais..., sort aujourd'hui. Etienne Daho, l'a composé et coproduit avec son complice Jean-Louis Piérot. L'occasion pour nous de nous promener dans ce nouvel album.

Douze ans après Enfants d'hiver, Jane Birkin est de retour avec 13 nouvelles chansons. Elle en signe tous les textes. Après avoir publié ses journaux intimes en deux volumes, elle creuse le sillon de la confidence. Oh ! Pardon tu dormais... est l'album le plus intime de sa carrière. Un disque coup de poing, cathartique. En partie inspiré par la disparition de sa fille, Kate, et, par une fiction qu'elle a réalisé pour Arte en 1992 , un téléfilm devenu une pièce de théâtre, sept ans plus tard.

Jane Birkin était sur scène. Etienne Daho, lui, était régulièrement assis dans la salle. A l'époque, il a été séduit par la musicalité du texte. Et il n'a jamais cessé de pousser Jane à l'adapter en chansons. C'est chose faite. Enregistré avec l'Orchestre national d'Île-de-France, Oh ! Pardon tu dormais... est un disque sophistiqué et élégant.

Ta sentinelle est une chanson sur un coup de foudre qui ne se transforme pas en un amour qui dure. Cet album raconte la douleur des sentiments. Jane Birkin était-elle une amoureuse angoissée et torturée ? "Le pauvre John Barry auquel j'étais mariée devant se payer ma tête quand il rentrait après avoir écrit une symphonie, se souvent Jane Birkin. Et il avait cette teenager qui ne vivait que par lui qui l'attendait à la maison, qui n'avait rien à dire pour elle. Une furie d'angoisse et de jalousie griffant mes jambes au sang, jetant ses œuvres, sanglotant toute la nuit en disant 'pardon, tu dormais ?' (...) J'étais quelqu'un de très insupportable à gérer en amour", reconnaît-elle.

Un lien ancien

Etienne Daho a mis 20 ans pour convaincre Jane Birkin de mettre en musique sa pièce de théâtre. Un texte qui l'a marqué tout d'abord pour "sa musicalité". "Je trouvais que le texte était culotté, très audacieux, très authentique, où Jane ne se donne pas du tout le beau rôle", reconnaît le chanteur.

Etienne a été "l'accoucheur de l'affaire". Sans lui, cet album ne serait pas né. "Ca m'a excité que quelqu'un pense que ça valait le coup de me mettre en musique. (...) J'avais préparé quelques textes, quelques ébauches mais sans son enthousiasme, sans son ambition. Sans lui, je n'aurais pas fait ce disque", admet Jane Birkin.



Etienne et Jane se connaissent depuis des années. Première rencontre en 1986 pour une émission des Carpentier. Sur son premier album - sans chanson de Serge Gainsbourg - Jane Birkin, avait chanté L'autre moi, un texte de Daho. Puis, ils ont souvent partagés des duos : Les dessous chics, Mon amour baiser, La grippe sur l'album Rendez-vous.

"Sa voix, ce qu'elle est son répertoire, sa liberté, sa fantaisie, c'était très séduisant, raconte Etienne Daho. J'ai l'impression de la connaître très bien, depuis toujours. Je suis un proche de la famille avec une relation privilégiée et très différente avec chacun. Avec Serge, puis Jane et les enfants."