Quand Tony Bennett et BB King chantent en duo le classique "Let the Good Times Roll"

publié le 05/02/2021 à 10:08

On a appris cette semaine que le crooner Tony Bennett, chanteur de légende aux États-Unis, âgé aujourd’hui de 94 ans, souffre depuis 4 ans de la maladie d’Alzheimer. Son entourage a précisé qu’il a néanmoins été capable d'enregistrer ces deux dernières années une nouvelle série de reprises en duo avec Lady Gaga.

Leur album devrait sortir prochainement, et ça c’est merveilleux, on se souvient de leur disque Cheek to Cheek, une des plus grandes réjouissances musicales de ces dernières années. Tony Bennett est l'un des artistes, au monde, qui a le plus chanté en duo. Il y a 20 ans il publiait un formidable album dans lequel il reprenait des grands standards du Blues avec ses amis. Etaient présents : Ray Charles, Stevie Wonder, Billy Joel, Diana Krall, et un géant du Blues : le guitariste et chanteur BB King. Leur duo sur l’album est formidable, ils reprennent ensemble le classique rempli d’espoir et de vie : Let the Good Times Roll.

BB King, le Blues Boy King, souvent considéré comme l’inventeur du solo de guitare. Et Tony Bennett, avec son style marqué par l’aisance et l’aplomb. On retrouve leur duo sur l’album Bennett Sings the Blues, sorti en 2001. Et nous vous invitons à plonger dans les albums de duos de Tony Bennett, c’est souvent du haut-vol.