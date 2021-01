publié le 20/01/2021 à 19:46

Pour l'investiture de Joe Biden ce mercredi 20 janvier, l'équipe du 46e président des États-Unis a choisi la star de la pop Lady Gaga pour chanter l'hymne national américain. La chanteuse, fervente supportrice de Joe Biden, a offert une prestation émouvante sur les marches du Capitole, deux semaines après que le bâtiment ait été investi par des partisans de Donald Trump.

Réputée pour ses looks extravagants et travaillés, Lady Gaga s'est présentée dans une volumineuse robe rouge et noir. Sur son buste, au niveau de son cœur, trônait une clinquante broche dorée représentant la colombe de la paix. La chanteuse était également munie d'un très remarqué micro en or.

Le choix de Lady Gaga s'est imposé comme une évidence pour le démocrate. Lorsque Joe Biden était le Premier ministre de Barack Obama, lui et sa "grande amie" avaient travaillé ensemble sur une campagne contre le harcèlement sexuel. La chanteuse pop a soutenu le démocrate tout au long de sa campagne et s'était également déjà produite lors de son dernier grand meeting à Pittsburg en novembre dernier. Elle avait par ailleurs déclaré : "C'est un bon ami. Il est le président dont ce pays a besoin pour nous réunir".