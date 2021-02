Monica Bellucci et Matthieu Chedid rejouent "Paroles Paroles" de Dalida

publié le 03/02/2021 à 08:15

On va écouter une version récente d’un des duos cultes de la chanson française. En 1973, sortait le 6ème album de Dalida avec à l’intérieur Il venait d’avoir 18 ans, sa reprise de Je suis malade, et Paroles Paroles, rien que ça.

Paroles Paroles, c’était la version française d’un duo italien sorti peu de temps avant, et pour donner la réplique à Dalida,dans le rôle de l’homme qui s’en prend un peu plein la figure : Dalida et son frère Orlando, avaient réussi à convaincre Alain Delon. C'est un énorme succès pour le duo Dalida-Delon. Ils se connaissaient déjà à l’époque depuis 20 ans. Alain Delon avait vécu dans le même hôtel à Paris que Dalida au début des années 50, avec peu d’argent en poche, et Delon a souvent rappelé qu’ils s’étaient aimés.

Il y a 4 ans, on a découvert une nouvelle interprétation de ce duo. Matthieu Chedid a repris Paroles Paroles dans un album hommage à Dalida concocté par son copain trompettiste Ibrahim Maalouf et une invitée de marque : Monica Bellucci. L'actrice et Matthieu Chedid ont inversé les rôles dans les paroles de la chanson. Lui est Dalida et elle, Delon. On retrouve leur duo dans l’album Dalida by Ibrahim Maalouf sorti en 2017.