Quand Gregory Porter reprend "Fly Me to the Moon" de Franck Sinatra

publié le 04/02/2021 à 10:33

On va se faire plaisir, on va écouter une très belle voix sur une des plus belles chansons… Un peu de beauté ne fait pas de mal. La chanson en question, c’est Fly me to the moon, standard du grand répertoire américain, chanson d’amour née sur la scène du cabaret Blue Angel à New York.

Gravée sur disque pour la première fois en 1954, magnifiée par Frank Sinatra, 10 ans plus tard, il en existe plus de mille versions. Celle-ci a été enregistrée en 2014 par le chanteur californien Gregory Porter pour aider une association, les droits étaient reversés pour aider les enfants malades.

La voix de Julie London, qui avait enregistré Fly me to the moon en 1963, rejoint celle de Gregory Porter pour ce duo virtuel. On trouve cette version dans l’édition collector de l’album de Gregory Porter, Liquid Spirit, sortie en 2015. L’auteur-compositeur de Fly me to the moon, un pianiste de jazz qui s’appelait Bart Howard, avait confié avoir écrit la chanson en 20 minutes, et il ajoutait : "Mais j’ai mis 20 ans à comprendre comment écrire une chanson en 20 minutes".