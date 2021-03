"The Voice" : Vianney a apporté son soutien moral à The Vivi après son exclusion

publié le 09/03/2021 à 16:20

La polémique sera-t-elle un tremplin pour le jeune rappeur The Vivi ? Depuis son exclusion de l'émission The Voice, le jeune homme continue de faire parler de lui sur les réseaux sociaux, en musique et aussi sur les plateaux de télévision. Ce lundi 8 mars, il était l'un des invités de Touche Pas à Mon Poste et a profité de cette séquence pour revenir sur les évènements de ces dernières semaines. Il a présenté longuement ses excuses lorsque Cyril Hanouna a rappelé les faits et les tweets que le rappeur avait publiés quelques années auparavant.

"Moi je m'excuse, je tiens à le dire à toutes les personnes qui ont pu être offensées, ce que je comprends carrément. A l'époque j'étais sur Internet avec des potes, on rigolait... C'est de l'humour nul qu'il faut prendre au 2e, 3e, 10e degré..., se défend-il. Je ne me rappelais même pas les avoir postés. Je voulais venir ce soir ici pour m'excuser et faire comprendre aux gens que je ne suis ni raciste, ni homophobe, ni pédophile, ni misogyne...".

Vianney, le coach de The Voice qui s'était retourné après la reprise de Suicide Social par The Vivi et avait déjà défendu ses choix artistiques après une polémique naissante autour du texte d'Orelsan a contacté le rappeur pour le soutenir dans cette épreuve. "J'ai eu Vianney au téléphone..., a raconté le jeune homme, prudent. Je ne sais pas si je peux... Mais il a donné de la force et il a compris que c'était de l'humour. Je ne peux pas parler en son nom pour pas le foutre dans la sauce (sic)".

The Vivi a transformé cette polémique en un titre baptisé Grandir dont il a révélé le clip le 5 mars 2021. Excuses et critique du tourbillon médiatique sont mêlées dans ce rap qui compte après 4 jours de publication, environ 250.000 vues.

> TheVivi - Grandir