publié le 05/03/2021 à 11:12

Vincent (alias The Vivi) tient-il, malgré tout, son ticket pour la célébrité ? Si l'ex-candidat ne peut désormais plus compter sur The Voice pour atteindre la gloire, peut-être peut-il tracer sa route grâce à la polémique ? Quelques jours après une polémique très vive qui a mêlé Orelsan, Vianney et Mennel, The Vivi a décidé de sortir du silence pour faire de son exclusion et de son instrumentalisation politique une source créative.

Dans une toute nouvelle vidéo publiée sur son compte Instagram, Vincent Pois clame : "Et nique les fachos qui veulent me défendre, je ne rentre pas dans vos sectes”, "l'humour est violent, ça part d'ici" ou encore "les journaux grimpent en vente car The Vivi était avec des potes en train de déconner il y a quatre ans, dis-moi ce que faisait ton fils ?”. Un texte extrait d'un nouveau rap que le chanteur dévoilera dans sa version intégrale ce vendredi 5 mars à 17h00.

Un titre qui s'en prend à des militants d'extrême droite venus défendre le jeune homme lorsque la polémique est survenue. Mais aussi un texte qui s'en prend aux médias qui, selon le jeune homme, profiterait de ses erreurs de jeunesse pour améliorer leurs audiences. Des attaques multiples qui font écho au titre Suicide social d'Orelsan qu'il avait interprété avec talent sur la scène de The Voice. Espérons que le rappeur n'oublie pas de prendre ses responsabilités et de s'égratigner au passage.

Peu après sa sélection dans The Voice, les internautes ont exhumé de nombreux tweets homophobes, racistes ou participant de la culture du viol : "Jsuis pas pd sous-race", "s'il y a 50 RT [retweets] sous ce tweet je vous donne le @ [le pseudo Twitter] de ma meuf. Ok elle a 11 ans, j'en ai 17, mais c'est pas si grave. (...) un trou est un trou", "quelle est la différence entre un arabe et un seau de merde ? Le seau (Eh c'est de l'humour hein)", a-t-il écrit. Le candidat a immédiatement supprimé son compte Twitter avant de plaider l'erreur de jeunesse, de dire sa honte et de présenter ses excuses.

Après la révélation de ses messages qui n'ont pas été niés par l'intéressé, la production de The Voice a annoncé se séparer de The Vivi et lui fermer les portes de la compétition. Le lundi 22 février alors qu’elle était l’invitée de Touche pas à mon poste, la journaliste et ancienne membre du CSA Christine Kelly a affirmé que "le CSA instruisait un dossier" sur la reprise de la chanson d'Orelsan diffusée sur TF1 après un certain nombre de plaintes de téléspectateurs.