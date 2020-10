"J'aime la chanson française plus que tout", confie Vianney sur RTL

publié le 30/10/2020 à 10:03

Vianney est de retour avec un nouvel album intitulé N'attendons pas. À l'aube de ses trente ans, l'artiste prend son envol. Six ans après ses Idées Blanches, quatre ans après l'immense succès de son deuxième album, il revient avec dix chansons et un morceau instrumental. Une collection qu'il a écrite, composée, arrangée et réalisée en solitaire, dans votre studio. Des mois de douleur et de bonheur, un exercice qui "tord le mental", confiait-il le mois dernier au micro de RTL.

C'est un disque d'artisan où Vianney assure même la plupart des chœurs et les arrangements des cordes. Jamais Vianney n'est allé aussi loin dans l'épure. L'écrin est acoustique et organique, à contre-courant de tout ce que l'on entend aujourd'hui. Vianney, ne cache plus sa vulnérabilité, jamais ses textes n'avaient été aussi soignés.

"Y'a pas que les gènes qui font les familles", chante-t-il dans Beau-papa, un morceau

qui a touché en plein cœur des milliers de Français qui comme Vianney, vivent avec un enfant qui n'est pas tout à fait le leur. "C'est un truc là que j'essaye vraiment de décrire dans la chanson (...) Je ne pensais pas que ça nous permettrait de faire ce chemin d'humanité, ce n'est pas évident je pense, c'est quelque chose qui se travaille (...) tant qu'il y a de l'amour et un peu d'espérance, ça se passe très bien", confie le chanteur.

Vianney poursuit : "Je sais que depuis des années, je sais écrire des chansons, j'ai confiance en mon travail (...) En revanche, ma vraie passion, c'est regarder, observer, constater ce que je ne sais pas. Je n'ai pas de recul sur beaucoup de choses, mais je ne pense pas avoir un excès de confiance en moi". Avec délicatesse encore, il évoque la femme de sa vie dans une nouvelle chanson : La fille du sud. "Chaque jour je suis obligé de me nourrir des regards extérieurs qui comptent pour moi et son écoute m'est primordiale (...) C'est les proches qui permettent d'avancer réellement". "J'aime la chanson française plus que tout", précise-t-il encore.