Trisomie 21 : le Reflet, un restaurant généreux et solidaire

publié le 19/03/2021 à 12:33

La journée mondiale de la trisomie 21, c’est dimanche. Pour l’occasion, nous mettons ce matin en avant l’initiative d’un restaurant unique à Paris. Le Reflet, c’est son nom, emploie à majorité des personnes atteintes de la trisomie 21. Le restaurant a rouvert ses portes en janvier dernier pour mettre en place une initiative solidaire : préparer des repas à 1 euro à destination des étudiants. Ce sont donc des personnes atteintes de Trisomie 21 qui cuisinent et servent ces étudiants.



Dans la petite salle de restaurant, Ibrahim, 21 ans a revêtu sa chemise de serveur. C’est lui qui accueille les étudiants. Olivier le responsable du restaurant coordonne cette opération spéciale, deux fois par semaine : "Le message peut être beau aussi de montrer que des personnes handicapées peuvent aider des personnes 'normales'. Cela nous permettait aussi de nous remettre au boulot et d’aider les étudiants en précarité extrême."

Grâce aux dons de nombreux partenaires, 1.000 repas ont déjà été préparés, chaque étudiant doit juste réserver sur internet puis récupérer son paquet. Une première pour Sandra : "C’est une superbe initiative. Cela permet de voir des gens aussi. Il y a un contact humain qui est hyper important, que l’on n'a plus avec les cours à distance. C’est vraiment une superbe initiative."

7 employés sur 13 sont atteints de trisomie 21

Renouer un lien social, c’est le principe de ce restaurant unique à Paris né en 2019. D’ailleurs sur 13 employés, 7 sont atteints de trisomie 21. "L’objectif c’est de leur donner la possibilité d’avoir un boulot ordinaire, dans un milieu ordinaire, comme tout le monde. Ils sont tous en CDI. Après c’est des contrats 20h, ils ne peuvent pas faire des contrats comme nous." Tous ont entre 20 et 25 ans et travaillent de la salle à la cuisine.

Eurydice prépare activement le risotto sous les ordres de la cheffe Sarah. "On est bien ensemble, on travaille bien ensemble, on s’amuse bien." Mais depuis son ouverture, à cause de la crise sanitaire le restaurant a été le plus souvent fermé, alors pour conserver le lien, des activités sont organisées une fois par semaine avec toute l’équipe.

La particularité du restaurant Nerissa, c’est qu’en plus d’offrir un travail à ces jeunes, ils peuvent perfectionner en permanence leur apprentissage. Même si 3 des 7 salariés viennent d’un centre de formation d’apprentis, Eurydice elle, continue de se perfectionner aux côtés de Fabrice, le chef pâtissier. "Cette opération qu’on fait dans la bonne humeur, sans stress, vraiment c’est génial, ils se sentent hyper bien et font beaucoup de progrès."

La cheffe Sarah a dû s’adapter rapidement, elle qui n’avait jamais travaillé avec des handicapés. "Il n’y a aucune difficulté et je ne pourrais plus retourner dans une cuisine normale maintenant." Et preuve que l’intégration est réussie, le Reflet permet à Eurydice d’oser viser un peu plus haut : "J’espère faire le concours de Top chef", nous confie-t-elle.

L’objectif pour Eurydice se serait d’un jour passer derrière la cuisine de Top Chef.