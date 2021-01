"David Bowie lisait Sartre, en français, dès l'âge de 11 ans" raconte Jérôme Soligny

publié le 07/01/2021 à 22:00

David Bowie est né en 1947 à Brixton, un quartier de Londres, en Angleterre. Sans le savoir vraiment, son enfance va être déterminante pour sa future carrière. Né d'une mère ouvreuse de cinéma, et d'un père employé dans une association caritative, le petit Bowie avait également un demi-frère, Terry Burns, âgé de 10 ans de plus que lui.

Mais dans sa famille, plusieurs cas avérés de schizophrénie ont été recensés, dont justement son demi-frère. Difficile de ne pas y voir un lien entre ses proches et les rôles joués par ces derniers dans la fabrication de ses différents personnages, de Ziggy à Thin White Duke.

Mais ce qu'on sait moins, c'est que David Bowie, dès ses premières années, lisait également beaucoup. "Il était curieux de tout, et était passionné par les romans de science-fiction et les dystopies" explique Jérôme Soligny, musicien mais également écrivain, qui a consacré une biographie entière à la star britannique. Et d'ajouter, "son père avait, dans sa bibliothèque, un livre de Jean-Paul Sartre, en français. David Bowie l’a lu, en français donc, à l’âge de 11 ans".

Dans Bonus Track, Eric Jean-Jean revient sur la carrière de celui qu'on surnommait "le Caméléon de la Pop". Enfance, début de carrière, succès mondiaux, avant une lutte cruelle contre le cancer, David Bowie a marqué de son empreinte le monde de la musique... Un hommage sur RTL au chanteur décédé en 2016.

Au sommaire de l'émission :

Émission spéciale sur David Bowie, en compagnie de Jérôme Soligny, musicien et écrivain. Il a consacré une biographie à David Bowie dont la deuxième partie ("David Bowie, Rainbowman 1983-2016") vient tout juste de sortir aux éditions Gallimard. Jérôme Soligny a interviewé près de 300 proches de l'artiste pour écrire cet ouvrage de référence.