KARL WALTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Crédit Image : KARL WALTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP | Crédit Média : RTL | Durée : 52:25 | Date : 06/01/2021

"Seven Nation Army" : comment est né le légendaire riff de guitare ?

publié le 06/01/2021 à 22:00

Vous l'avez tous en tête. Ce riff légendaire, mi-mi-sol-mi-ré-do, repris pour la première fois par les supporters du FC Bruges, en Belgique, puis ensuite par tous les groupes de supporters de football. Seven Nation Army, extrait du 4ème album de The White Stripes, Elephant, est sorti en 2003. C’est cet album qui va véritablement faire connaitre le groupe.

Originaire de Detroit aux Etats-Unis, The White Stripes est formé de Jack White à la guitare, et de Meg White à la batterie. Ils se présentent comme frère et sœur mais sont en réalité ex-époux. Ils ont divorcé 3 ans avant la sortie de cet album. White est le nom de famille de Megan, tandis que Jack, contrairement à la tradition, avait pris le nom de sa femme.

Un simple duo donc, guitare-batterie, sans basse, malgré un effet sur la guitare la faisant sonner comme telle. Le célèbre riff, lui, a été composé un peu par hasard par Jack White, lors d’un Sound Check, à Melbourne, en Australie. Pour plaisanter, il s’était dit qu’il l’utiliserait si un jour on lui demandait d’écrire le thème du prochain James Bond. Quant au titre, Seven Nation Army, il vient d’un souvenir d’enfant de Jack White qui, petit, prononçait ainsi pour désigner l'Armée du Salut (qui se dit en réalité "The Salvation Army").

Par ailleurs, Jack White avait trouvé le titre avant même d'écrire les paroles. La chanson parle de la popularité croissante du groupe et des complications que cela entraine, comme les rumeurs qui se mettent à circuler. Seven Nation Army connaitra un succès considérable dans le monde. En février 2004, elle remportera le Grammy Award de la meilleure chanson rock, et l’album Elephant celui du meilleur album alternatif.

Au sommaire de l'émission :

L'histoire des chansons :

- Musique, France Gall

- Seven Nation Army, The White Stripes

- Love is Love, Culture Cub

Focus :

L'album Entre gris clair et gris foncé, de Jean-Jacques Goldman

Journal de la musique

Invité :

Pascal Obispo. Le chanteur raconte l'histoire de la chanson Allumez le feu, de Johnny Hallyday.