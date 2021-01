Il était une fois : les caprices de Serge Koolen pour le tube "J'ai encore rêvé d'elle"

publié le 05/01/2021 à 22:00

En 1975, le groupe sort son deuxième album Ils vécurent heureux, un album qui contient le tube J’ai encore rêvé d’elle, La chanson la plus célèbre du groupe, chantée par Joëlle Mogensen et Richard Dewitte. Ce dernier compose la chanson en à peine trente minutes et laisse Serge Koolen écrire les paroles. Il s’inspire d’une chanson qui figure sur la bande originale du film West Side Story, The Rumble dans laquelle s’entremêlent plusieurs voix. C’est en l’écoutant que lui est venue l’idée de ce duo.

Mais le texte de Serge Koolen va poser problème à la maison de disque qui craint que la chanson ne soit censurée et donc interdite d’antenne. C’est surtout la phrase "et les draps s’en souviennent" qui pose problème. Mais pour Serge, hors de question de toucher à la moindre ligne de ses paroles. Face à l’insistance de la maison de disque, il décide de s’enfermer dans une chambre du Novotel de Bagnolet, à côté de leur studio d’enregistrement, et déclare qu’il n’en sortira qu’à condition que l’on ne touche pas à ses paroles.



La maison de disque finira par céder et l’enregistrement débutera. C’est l’orchestre de l’Opéra de Paris qui enregistre la mélodie avant que Richard et Joëlle posent le chant. Pour atteindre les notes aussi aiguës sur certains passages de la chanson, Joëlle a d’abord chanté sur un enregistrement ralenti de l’orchestre, rejoué ensuite à vitesse normale.



Dès sa sortie, la chanson fait un carton, se vendant à plus d’un million d’exemplaires lors des premières semaines. Par crainte de la censure, la maison de disque n'avait pas choisi cette version pour la promotion de l’album, mais les radios avaient déjà repéré le tube...

Au sommaire de l'émission :

L'histoire des chansons :

- Lost on you, LP

Focus :

Le groupe Il était une fois

Invité :

Belkacem Bahlouli, rédacteur en chef du magazine Rolling Stone. Il nous raconte l'histoire du groupe Led Zeppelin à travers 5 titres emblématiques,

Le Journal de la musique