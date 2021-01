Michael Jackson, Queen, AC/DC... Leurs plus grands concerts sur RTL !

publié le 01/01/2021 à 22:15

Pour la première émission Bonus Track de cette année 2021, Éric Jean-Jean vous emmène avec lui vivre un évènement inaccessible depuis le début de la pandémie de Coronavirus : direction le show d'un concert. Mais pas n'importe quel concert... Un concert imaginaire sur RTL !

Sur scène, pendant près de 2 heures, retrouvés les plus grands concerts enregistrés et sélectionnés par l'animateur et toute son équipe. Des stars à foison, et des tubes plus connus les uns que les autres. Fil rouge de cette soirée, les analyses et anecdotes de ces titres à succès qui accompagneront votre concert.

Au programme notamment, la légende de la pop Michael Jackson, les rockeurs du groupe AC/DC, mais aussi l'ancien Beatles Paul McCartney... Les stars françaises sont aussi au rendez-vous avec Jean-Jacques Goldman, Jacques Dutronc ou encore Téléphone... Écoutez par vous-même, on s'y croirait presque !