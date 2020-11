Amy Winehouse : un live inédit de 2007 dévoilé pour les fans

publié le 27/11/2020 à 09:05

Place à une voix exceptionnelle et à un document ce matin. Un live de la chanteuse Amy Winehouse, qui n’existait qu’en DVD depuis 2008, et qui est enfin disponible en CD et en streaming depuis cette nuit du 25 novembre dernier.

Il s’agit d’un concert enregistré à Londres en mai 2007, année de sortie de son extraordinaire album Back to black (16 millions d’exemplaires vendus dans le monde), année où déjà les nouvelles de la chanteuse n’étaient pas toujours géniales. Elle avait annulé 2 fois dans cette salle, mais la troisième était la bonne, et quelle merveille ! 16 titres puisés dans ses deux albums. C’est notre pépite du jour : Amy Winehouse sur scène en 2007.

Amy Winehouse était l’auteure-compositrice de ses chansons. Sa disparition en 2011 a réveillé le club des 27, cette liste d’artistes morts à l’âge de 27 ans. Son talent était absolument exceptionnel. Elle avait inventé une façon de se réapproprier de manière follement rock aussi bien le jazz, la soul que la culture pop.

Amy Winehouse avait raconté que son père écoutait du jazz en boucle à la maison. Et quand elle entendait un morceau qui lui plaisait, elle sortait de sa chambre pour lui demander le titre, elle le notait sur un bout de papier, et quand elle se retrouvait seule dans la maison, elle passait les chansons à fond et chantait tout ce qui lui passait par la tête en essayant de suivre les mélodies. L’intégrale de ses enregistrements sort aujourd’hui, le coffret 5CD s’appelle Amy Winehouse The Collection, on y trouve ce live de 2007 inédit en disque.