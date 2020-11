Jacques et Thomas Dutronc reprennent ensemble "Le Petit jardin"

publié le 26/11/2020 à 08:01

Un cadeau aujourd'hui. Nous allons découvrir ensemble et en avant-première une nouveauté qui n’est pas encore sortie... Un duo qui réunit un père et son fils, à savoir Jacques et Thomas Dutronc. Thomas a choisi dans le répertoire de son papa un morceau de 1972 dont il est fan, mais que Jacques Dutronc n’aime pas trop. Et il s’est lancé le défi d’en proposer une version en duo qui réhabiliterait ce morceau aux yeux et aux oreilles de son père.

La chanson en question raconte l’histoire d’un jardin qui supplie le promoteur de ne pas couper ses fleurs. C’est Le Petit Jardin, texte de Lanzman, musique de Dutronc. Une des premières chansons écolo qui dénonçaient la bétonisation du bassin parisien sous Pompidou. Et si Jacques Dutronc a toujours eu des réserves sur ce morceau, c’est précisément pour le côté militant des paroles, dont on lui a beaucoup parlé et ça n’a jamais été son truc. Mais il y a prescription et, cet été, lorsque Thomas a demandé à son père s’il voulait bien le chanter avec lui, Jacques a dit oui immédiatement.



Une version belle et émouvante réalisée en 2020 par Thomas Dutronc, il y a donc naturellement plus de guitare que dans la version originale… Leurs intonations sont si proches que Jacques Dutronc aime plaisanter en disant : "Thomas aurait pu faire les 2 voix, ça m’aurait évité de chanter". On trouvera ce duo inédit dans la réédition de l’album Frenchy de Thomas Dutronc, qui sortira le 4 décembre.