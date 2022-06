Téléphone : Louis Bertignac explique sur RTL pourquoi le groupe s'est séparé

En 10 ans d’existence, Téléphone aura vendu plus de 3 millions d’albums. Le groupe de rock français des années 80, c’était eux : Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac, Corinne Marienneau et Richard Kolinka.

1985 pourrait être baptisée l’année Téléphone avec une tournée mondiale triomphale et la Victoire de la Musique du meilleur album rock pour Un autre monde. "Bien sûr, c'était des grands moments. Je les vivais comme des supers moments. Je ne faisais pas gaffe, je ne voyais pas l'avenir du tout", se souvient Louis Bertignac au micro de Jour J.

"De temps en temps quand on en parlait, on se disait : 'C'est dingue ce qui nous arrive, c'est fabuleux'", ajoute-t-il. "Jean-Louis je ne sais pas où il trouvait ses textes, moi, mes textes je les trouvais dans la vie de tous les jours. Jean-Louis aussi je suppose", reconnaît aussi l'auteur de Jolie Petite Histoire. "À chaque enregistrement on faisait ce qu'on pouvait. Et à chaque fois, les producteurs qui avaient l'habitude de travailler avec des groupes anglais et américains, nous faisaient : 'Mais arrêtez de vous angoisser'. On était vraiment très inquiets tout le temps", poursuit-il dans Jour J.

Il n'y avait plus la même étincelle Louis Bertignac

Au début de l’année 1986, alors qu’ils s’apprêtent à entrer en studio pour l’enregistrement d’un nouvel album, ils annoncent leur séparation. "On n'avait pas pressenti que c'était le dernier (album, ndlr), mais il y avait des chances que ça finisse par s'arrêter parce qu'on a pris tellement notre pied pendant toute cette aventure, que là, on n'était pas lassé, mais, il n'y avait plus la même étincelle", admet Louis Bertignac.

"Je sais que perso, je n'y allais pas volontiers avec tout mon cœur dans cette aventure. Et les autres, plus ou moins, un peu comme moi je pense. Je ne sais pas, je n'étais pas dans leur peau", reconnaît aussi le musicien qui rêvait à cette époque, "d'un autre monde en solo".

