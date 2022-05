Téléphone : "Je n'ai jamais compris 'La Bombe humaine'", confie Bertignac sur RTL

À l'occasion de la sortie de son autobiographie Jolie petite histoire, Louis Bertignac se confie dans une émission spéciale de Bonus Track.

Téléphone, fondé en 1976, connaît un énorme succès dès ses débuts avec plusieurs tubes et des tournées très populaires. Au total, ce sont cinq albums qui vont sortir en l'espace de dix ans et des chansons comme Cendrillon, Le jour s'est levé, Ça c'est vraiment toi ou encore New York avec toi qui font chanter et danser toutes les générations.

Au micro de Bonus Track, Louis Bertignac, le chanteur et guitariste du groupe, explique notamment l'écriture de La Bombe humaine, grand succès de l'album Crache ton venin. Le titre a d'ailleurs été analysé par des psychologues, comme l'explique Éric Jean-Jean.



À l'époque de la sortie de l'album, Louis Bertignac est alpagué par un psychiatre. "Je me retrouve au Bus Palladium (salle de concerts et boîte parisienne, ndlr), je suis tranquille et il y a un mec qui s'approche de moi (...) Il me dit : 'Je suis psychiatre et mon boulot c'est de prendre en main le destin des gens", se rappelle Louis Bertignac.

J'ai l'impression qu'il allait me cogner Louis Bertignac

Le psychiatre poursuit son discours :"'Et dans ta chanson, tu dis : 'Si tu laisses quelqu'un prendre ton destin c'est la fin'. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? C'est quelle fin ? La fin d'une chanson ?'. J'ai l'impression qu'il allait me cogner, il était très en colère", poursuit l'artiste dans Bonus Track.

"Je lui ai dit : 'Écoute, ce n'est pas moi qui ai écrit le texte, c'est Jean-Louis (Aubert, ndlr). Tu te démerdes, tu vas lui parler, tu essayes de le rencontrer, mais ne t'en prends pas à moi, parce qu'honnêtement, je n'ai jamais compris le morceau", conclut Louis Bertignac.