publié le 05/05/2021 à 22:00

Leur séparation brutale, en 2009, à Paris, dans les backstages du festival Rock en Seine avait fortement marqué leurs fans. Pour autant, les frères Gallagher et leur groupe Oasis ont marqué la Brit Pop des années 90. Un groupe aux succès internationaux, mené par des frères, surnommés "les enfants terribles de Manchester". Un surnom, plus que bien porté…

Retour en 1995. Cette année là sort le deuxième album d'Oasis, What’s the story Morning Glory ?, avec un premier single : Champagne Supernova. Une chanson écrite par Noel Gallagher avec des paroles tout à fait obscures, composées sous l’influence de différentes substances… Ce dernier avouera lui-même que certains couplets n’ont aucun sens.

Mais concernant l'album, la presse est unanime : la Brit pop a trouvé sa référence et les ventes suivent avec près de 22 millions d’exemplaires écoulés, faisant de What’s the story Moring Glory ? l’un des albums les plus vendus de l’histoire.

Un enregistrement pourtant chaotique

Pourtant, l’enregistrement de cet album ne s’est pas déroulé si bien que ça ! Il a du même s’arrêter pendant plusieurs mois, après une violente bagarre entre les deux frères Gallagher, où Noel finira par casser le bras de son frère avec une batte de cricket.



La raison de cette altercation : Noel avait annoncé au groupe qu’il avait l’intention de chanter sur deux titres de l’album, Dont Look Back In Anger et Wonderwall, qu’il avait écrite pour sa petite amie. Liam va alors mal le prendre et débarquera en studio avec des personnes qu’il a rencontré dans le pub du coin…