publié le 04/05/2020 à 10:33

L'acteur Clovis Cornillac participe à l'opération Stars solidaires, une tombola où pour 10 euros, les participants peuvent empocher un lot appartenant à des vedettes du cinéma, de la chanson ou du sport, le tout pour livrer du matériel médical pour les soignants.



"On n'est en rien exemplaire à faire cela (la tombola). Ce qui est exemplaire, c'est l'idée de créer cette cagnotte pour qu'il y ait de l'argent qui arrive et qu'il puisse aider", explique Clovis Cornillac au micro de RTL. Parmi la centaine de participants à l'opération Stars solidaires : Guillaume Canet, à l'origine du projet, Eddy Mitchell, Jane Birkin, Yannick Noah, ou encore Gims, Marion Cotillard et David Guetta, tout comme des sportifs à l'instar de Zinedine Zidane.

Pour 10 euros de mise, vous pouvez gagner un lot qui va du disque de platine à une journée sur un tournage en passant par une raquette de tennis ou un maillot. La tombola Stars solidaires est en place jusqu’à vendredi, le 8 mai à midi, heure à laquelle un huissier procédera au tirage au sort des gagnants. Cela coûte 10 euros le ticket, vous pouvez en acheter autant que vous voulez