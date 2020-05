Daniel Pennac révèle le titre de son prochain livre de la saga des Malaussène

publié le 01/05/2020 à 10:27

Le regard ce matin d'un de nos écrivains les plus populaires, Daniel Pennac, l'auteur de la saga des Malaussène, vendue à 5 millions d'exemplaires dont les fameux Au bonheur des ogres, La fée Carabine ou La petite marchande de prose. Que fait un écrivain comme Daniel Pennac lorsqu'il est confiné ? Eh bien, il écrit son prochain roman, le deuxième volume du Cas Malaussène qui s'intitulera Leur très grande faute, "tout un programme", annonce, rieur, l'écrivain au micro de RTL.



Daniel Pennac est confiné chez lui à Paris et il écrit, donc. Il est non seulement l'un de nos auteurs les plus populaires mais aussi un partisan de la lecture pour tous. Pour l'ancien cancre devenu prof de lettres puis romancier, la lecture se pratique en toute liberté, sans obligation et pour le plaisir. Le confinement est-il une période idéale pour lire ? Pas si facile quand on vit en famille et en appartement, selon Daniel Pennac qui nous livre ses conseils pour petits et grands.



Daniel Pennac lit, lui aussi. Flaubert donc et aussi Le Grand sommeil, le magistral polar de l'Américain Raymond Chandler, à lire chez Folio et adapté au cinéma avec le duo mythique Humphrey Bogart et Lauren Bacall. Quant au Ghetto intérieur, l'un des romans réussis de l'automne dernier signé Santiago Amigorena, il est édité chez POL.