publié le 27/04/2020 à 13:08

La bande dessinée RTL du mois d’avril est De l’autre côté de la frontière écrit par Jean-Luc Fromental, dessiné par Philippe Berthet et édité par Dargaud. Qu’y a-t-il donc de l’autre côté de la frontière ? C’est un album inspiré de la vie de Georges Simenon, un auteur qui fascine Jean Luc Fromental. Simenon a vécu aux Etats-Unis, notamment dans l’Arizona, pour échapper à l’après-guerre et essayer d’avoir une carrière américaine. Et Jean-Luc Fromental a gardé de ce séjour américain une image bien précise.

Quand il s’est agi d’écrire un album avec Philippe Berthet, qui dessine les voitures et les belles femmes comme personne, Fromental a imaginé un western des années 50 : l'histoire de François Combe, écrivain à succès qui se documente dans les bordels mexicains, en photographiant de sublimes prostituées qu’il fait poser dans les positions les plus érotiques. Simenon le faisait aussi.

Dans la bande dessinée après cette prise de vues, la jeune fille est assassinée, ce qui n’est pas arrivé à Simenon. Ici, le héros François Combe, imaginé par Jean-Luc Fromental, commence à enquêter sur ce meurtre, aidé par Esterlita, sa jeune domestique mexicaine. L’auteur découvre le coupable, mais ça lui coûtera cher. A chaque fois qu’il va trouver un témoin, celui-ci sera assassiné à son tour....

Les meurtres des prostituées font des remous dans cette communauté de riches magnats américains, qui ont choisi ce désert de l’Arizona pour échapper à l’Amérique puritaine et profiter au mieux des bordels mexicains situés de l’autre côté de la frontière. Il règne une atmosphère lourde, délétère.

Jean Luc Fromental a commencé l'écriture de l'autre côté de la frontière au moment où Donald Trump voulait ériger un mur à la frontière américaine. Il l'a écrit en écoutant Across The Border Line du chanteur Ry Cooder.

> Across the Borderline

Est-ce qu’on peut échapper à ce qu’on est ? Est-ce qu'en passant la frontière, on ne risque pas de se retrouver toujours du même côté ? Ce sont les questions que posent l’album de Fromental et Berthet, et auxquelles il ne faut surtout pas répondre, de crainte de faire la morale. Pas le genre de Simenon ni de Fromental...